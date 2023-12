A Rua Ijuí, no Barro Vermelho está recebendo asfalto para melhorar o ir e vir das pessoas - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 14/12/2023 17:47

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo avança com a colocação de novo asfalto nas ruas da cidade. Essa é a nova realidade da rua Augusto dos Anjos, no Shangrilá, e a rua Ijuí, no Barro Vermelho, que recentemente passou por obras de infraestrutura com saneamento e drenagem, com projetos que contemplam mais de 40 ruas no bairro.



De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, as ruas também receberam os serviços de saneamento, meio-fio, calçadas, cobertura de canal, drenagem e esgoto.

O asfalto que está sendo colocado irá beneficiar moradores de cerca de 40 ruas de Shangrilá e Barro Vermelho Rafael Barreto/PMBR



Famílias beneficiadas



O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, fiscalizou a colocação do asfalto nos bairros. "A cidade continua a receber intervenções na infraestrutura viária que impactam positivamente no bem-estar e na mobilidade de todos cidadãos", comentou. "São milhares de famílias beneficiadas com obras que transformam a vida para melhor", completou Matheus.

O motorista e morador do Barro Vermelho, Cristian Martins, de 45 anos, aprovou a benfeitoria no bairro Rafael Barreto/PMBR



O motorista e morador do Barro Vermelho, Cristian Martins, de 45 anos, aprovou a benfeitoria no bairro. "Sair de casa sem ter que pisar em lama, poeira e buraco é uma vitória para toda a comunidade. Agradeço pelos trabalhos porque a rua está excelente", afirmou Cristian.

O motorista e morador do Barro Vermelho, Cristian Martins, de 45 anos, aprovou a benfeitoria no bairro. “Sair de casa sem ter que pisar em lama, poeira e buraco é uma vitória para toda a comunidade. Agradeço pelos trabalhos porque a rua está excelente”, afirmou Cristian.