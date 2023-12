A formatura da turma da manhã da Creche Fátima Nunes emocionou os presentes - Divulgação / PMBR

Publicado 15/12/2023 17:52

Belford Roxo - A Creche Municipal Vereadora Fátima Nunes, no bairro Hiterland, realizou nesta semana duas festas de fim de ano, em Belford Roxo. Uma, foi a de formatura para a turma de 5 anos, cujos alunos, em 2024, estarão nas escolas municipais. A outra foi de Natal, que contou, é claro, com a presença de Papai Noel para alegrar as crianças.



A diretora Mônica Martins destacou que a festa de Natal é tradição na creche. Ela aproveitou para agradecer a participação de todos os funcionários que se dedicaram durante o ano. “São momentos felizes pelo Natal e pela formatura de mais uma turma. Fico alegre, mas ao mesmo tempo com o coração apertado, pois nos apegamos a esses alunos que não estarão com a gente no ano que vem Mas desejo felicidade a todos. Agradeço também a colaboração dos pais. Destaco ainda que o apoio da Secretaria Municipal de Educação é fundamental para que o nosso trabalho flua com tranquilidade”, frisou Mônica.

A diretora Mônica Martins agradeceu ao empenho dos funcionários e destacou sua alegria com a formatura e a festa de Natal Divulgação / PMBR



Durante a festa, a criançada se divertiu e se encantou com a magia do Papai Noel, que pacientemente, sentado em uma cadeira, posou para fotos com os alunos. “Essa tradição não pode acabar, pois precisamos manter vivo o espírito natalino em todas as pessoas, principalmente nas crianças, que veem o Papai Noel como um super-herói que realizará seus desejos e dará o presente que elas quiserem”, encerrou Mônica Martins.



340 alunos da EJA



Belford Roxo celebra a formação de mais 340 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 2023. As comemorações estão acontecendo em várias escolas da rede Municipal para celebrar a conquista dos estudantes que retornaram aos bancos escolares depois, muitos após anos fora das salas de aula. Na noite desta quinta-feira (14), foi a vez da Escola Municipal Professor Alcides Cabral de Freitas, no Parque Amorim, entregar os diplomas aos alunos da EJA.



Já as Escolas Municipais Miguel Ângelo Leone (Xavantes) e Martinho Lutero (Andrade Araújo), realizaram as formaturas da EJA nesta sexta-feira (15). Na segunda-feira (18), será a vez dos estudantes da E.M Pastor Rubens de Castro (São Francisco) comemorarem o esperado certificado de conclusão diante da família e da comunidade escolar.

Alunos da EJA estão participando de formaturas em diversas escolas Divulgação / PMBR



A Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo (Semed) tem hoje mais de 2.000 alunos matriculados na EJA. A Coordenadoria da EJA (Semed/EJA) promoveu, no dia 1º, no Teatro da Cidade, a 7ª edição do "Vozes da EJA", evento que homenageou o trabalho da linguista Conceição Evaristo e contou com a participação das 15 escolas que atendem ao programa.