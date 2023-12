Os cabos PM Mesquita e Constantino com alunos da E.M. Professor Paris formados no Proerd - Divulgação / 39º BPM

Publicado 15/12/2023 20:29

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, realizou nesta sexta-feira (15), a formatura dos alunos da Escola Municipal Professor Paris, no bairro Vila Dagmar, que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), e tiveram como instrutor o 1° sargento PM Gerson.



Os cabos PM Mesquita e Constantino, da Patrulha Escolar da Polícia Militar, marcaram presença no evento, assim como o corpo técnico da escola municipal e os responsáveis dos estudantes.

PROERD



O Proerd promove aulas ministradas por policiais militares voluntários, capacitados pedagogicamente, em parceria com pais, professores, estudantes e comunidades. Com ênfase na prevenção ao uso de drogas, as aulas mostram ao estudante como se manter longe de más companhias, a evitar a violência, a resistir às pressões diretas ou indiretas e a sempre acionar os pais ou responsáveis quando necessário.