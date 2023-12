O mutirão de vacinação antirrábica foi feito em 16 pontos da cidade para imunizar cães e gatos - Rafael Barreto / PMBR

O mutirão de vacinação antirrábica foi feito em 16 pontos da cidade para imunizar cães e gatosRafael Barreto / PMBR

Publicado 18/12/2023 15:49

Belford Roxo - Cuidado, respeito e proteção dos animais. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde e de Defesa dos Animais, promoveu no final de semana, um mutirão de vacinação antirrábica que imunizou 6.612 cães e gatos em 16 pontos da cidade. Os agentes do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses foram os responsáveis pela aplicação da imunização.



No total foram 5.208 cães e 1.404 gatos vacinados. A Vila Olímpica e as praças da rua Caramuru e a de Heliópolis foram alguns dos pontos que ofereceram as vacinas para os amigos de quatro patas. No Bairro das Graças, além da vacinação, os animais tiveram alguns serviços à disposição como limpeza de ouvido, corte de unha e a marcação para castração que ocorre na sede da secretaria de Defesa dos Animais, no bairro Xavantes.

No Bairro das Graças, além da vacinação, os animais tiveram alguns serviços à disposição como limpeza de ouvido, corte de unha e a marcação para castração Rafael Barreto / PMBR



Proteção dos animais



O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, pontuou sobre as ações da campanha em Belford Roxo. “Desde o início do ano estamos oferecendo a vacinação, mas esse evento foi o Dia D. Os tutores puderam renovar a dose da antirrábica, para a proteção dos animais contra a raiva, que é fatal e não tem cura”, afirmou Brayan. “Todos esses serviços disponíveis são muito importantes para garantir o bem-estar da população animal”, explicou a subsecretária municipal de Defesa dos Animais, Fernanda Vieira. O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, pontuou sobre as ações da campanha em Belford Roxo. “Desde o início do ano estamos oferecendo a vacinação, mas esse evento foi o Dia D. Os tutores puderam renovar a dose da antirrábica, para a proteção dos animais contra a raiva, que é fatal e não tem cura”, afirmou Brayan. “Todos esses serviços disponíveis são muito importantes para garantir o bem-estar da população animal”, explicou a subsecretária municipal de Defesa dos Animais, Fernanda Vieira.

O morador do bairro das Graças, José Alberto dos Santos, 60, colocou a imunização da cadela Princesa em dia Rafael Barreto / PMBR



A moradora do bairro das Graças, Virgínia Lúcia, de 55 anos, levou vários cães e gatos para receberem a vacina. “Essa ação gratuita é muito necessária e útil. Aproveitei para marcar a castração dos meus gatinhos. Cuidem sempre dos seus bichinhos”, ressaltou Virgínia, com a cadelinha Liz, 6.



O morador do bairro das Graças, José Alberto dos Santos, 60, colocou a imunização da cadela Princesa em dia. “Não tem nada melhor do que poder tratar da saúde dos nossos animais, sem custo e com um atendimento de qualidade”, comentou José.

A moradora do bairro das Graças, Virgínia Lúcia, de 55 anos, levou vários cães e gatos para receberem a vacina. “Essa ação gratuita é muito necessária e útil. Aproveitei para marcar a castração dos meus gatinhos. Cuidem sempre dos seus bichinhos”, ressaltou Virgínia, com a cadelinha Liz, 6.O morador do bairro das Graças, José Alberto dos Santos, 60, colocou a imunização da cadela Princesa em dia. “Não tem nada melhor do que poder tratar da saúde dos nossos animais, sem custo e com um atendimento de qualidade”, comentou José.