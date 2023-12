A previsão é que o serviço seja realizado das 8h às 18h nesta segunda-feira - Divulgação / Arquivo Águas do Rio

A previsão é que o serviço seja realizado das 8h às 18h nesta segunda-feiraDivulgação / Arquivo Águas do Rio

Publicado 18/12/2023 10:52

Belford Roxo - A Águas do Rio realiza, nesta segunda-feira (18), uma ação de melhoria no sistema de abastecimento de Belford Roxo, em uma tubulação na Rua Anápolis, em Santa Amélia. Técnicos da concessionária irão instalar uma válvula controladora de vazão.

A ação é o primeiro passo para permitir que a concessionária opere o equipamento à distância, a partir do Centro de Operações Integradas (COI) da empresa, no Centro do Rio, garantindo maior controle da quantidade de água que passa pelas redes de distribuição da região e, por consequência, um fornecimento de água mais estável.

A previsão é que o serviço seja realizado das 8h às 18h. No entanto, para a sua execução, o abastecimento em alguns pontos da cidade foi interrompido duas horas antes, a partir das 6h. A normalização do fornecimento ocorrerá, de forma gradativa, após o término da ação. A concessionária solicita aos seus clientes comerciais e residenciais que reservem água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias até a regularização da distribuição.

Regiões afetadas: Barro Vermelho, Boa Esperança, Bom Pastor, Hiterland, Jardim Glaucia, Jardim Nova Esperança, Jardim Silvana, Parque São Bernardo, Pauline, Redentor, Retiro Santa Isabel, Rocha Sobrinho, Santa Amélia, Sítio Retiro Feliz e Vila Pauline.

Nesses dois anos de operação, nas 27 cidades em que está presente no Estado do Rio, a Águas do Rio, atuando de forma preventiva, já realizou mais de 78 mil manutenções, executou automação e telemetria em mais de 650 unidades operacionais e modernizou em torno de 300 unidades. Mais de 960 km de redes já foram implantadas ou substituídas. Todo esse investimento em tecnologia e recuperação dos sistemas de distribuição vêm permitindo à concessionária ser cada vez mais eficiente na prestação de serviços e célere na resolução de ocorrências.

A Águas do Rio está sempre à disposição de seus clientes através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.