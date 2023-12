O Papai Noel fez a alegria da criançada na Escola Márcia Adão Lopes Lourenço com muitos presentes - Divulgação

Publicado 19/12/2023 14:01

Belford Roxo - A Escola Municipal Márcia Adão Lopes Lourenço, promoveu na última sexta-feira (15), a Festa do Natal Solidário para os alunos, pais e responsáveis, além de todos os funcionários da unidade de ensino, no bairro Andrade de Araújo, em Belford Roxo. Não faltou ainda, a presença do bom velhinho, o Papai Noel, para alegria da criançada da escola.

O Papai Noel na sua casa junto com os presentes que foram dado aos alunos Divulgação



Todos os alunos da escola municipal ganharam presentes de Natal. Uma casa do Papai Noel foi montada no local, atraindo os olhares dos jovens alunos, que claro, pediram para tirar foto com o Bom Velhinho. A festividade foi comandada pela diretora da unidade ensino, Eni Carvalho, junto com seu corpo técnico.

Ainda teve a Mamãe Noel com os jovens estudantes Divulgação



Os estudantes ainda puderam desfrutar e se deliciar com as guloseimas que marcam o período natalino.

As crianças ainda puderam aproveitas guloseimas natalinas Divulgação

A diretora Eni Carvalho, e o corpo técnico da escola, com o Papai Noel Divulgação