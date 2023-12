Secretário Matheus Carneiro e deputada Daniela do Waguinho vistoriaram a Policlínica de Itaipu - Rafael Barreto / PMBR

Secretário Matheus Carneiro e deputada Daniela do Waguinho vistoriaram a Policlínica de ItaipuRafael Barreto / PMBR

Publicado 19/12/2023 16:01 | Atualizado 19/12/2023 16:01

Belford Roxo - Saúde é o que interessa. O secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos de Belford Roxo, Matheus Carneiro e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho visitaram, nesta terça-feira (19), as instalações da Policlínica de Itaipu, da Unidade de Saúde da Família (USF) Sá Rêgo, na Vila São Luís e da USF José Luís de Oliveira (Zé do Trenzinho), em Heliópolis.



Durante a visita, as autoridades acompanharam de perto o funcionamento das unidades com o objetivo de assegurar que os serviços de saúde atendam às necessidades das famílias belforroxenses. Consultórios, sala de triagem, salas de especialidades, farmácia e geladeira de vacinas foram alguns dos ambientes fiscalizados.

Secretário Matheus Carneiro e deputada Daniela do Waguinho conversaram com funcionários da USF Sá Rego Rafael Barreto / PMBR



O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, pontuou sobre a atuação da área. “Estamos trabalhando para aprimorar os serviços oferecidos e ampliar a qualidade dos atendimentos à comunidade”, resumiu Matheus. “Tenho como missão garantir que a saúde da cidade continue em constante evolução, através das emendas e recursos que contribuem com a qualidade de vida da população”, completou a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho.

O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, pontuou sobre a atuação da área. “Estamos trabalhando para aprimorar os serviços oferecidos e ampliar a qualidade dos atendimentos à comunidade”, resumiu Matheus. “Tenho como missão garantir que a saúde da cidade continue em constante evolução, através das emendas e recursos que contribuem com a qualidade de vida da população”, completou a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho.

Secretário Matheus Carneiro e deputada Daniela do Waguinho com funcionários da USF Sá Rego Rafael Barreto / PMBR