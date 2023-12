O secretário municipal de Meio Ambiente, Igo Menezes (camisa jeans), ao lado do secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, e o prefeito Fabiano Horta (vermelho) na visita a Maricá - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 19/12/2023 19:04 | Atualizado 19/12/2023 19:09

Belford Roxo - O vereador e secretário municipal de Meio Ambiente, Igo Menezes (PT), a convite do prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT), esteve na cidade, no último dia 12 de dezembro, com o chefe da pasta de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro. O objetivo foi conhecer os projetos e levar para Belford Roxo aqueles que possam contribuir ainda mais para o seu desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida.

Na ocasião, receberam orientações de como funciona a moeda social Mumbuca que, há 10 anos, foi implementada no município a partir do conceito de economia circular, valorizando o comércio local, e de uma política pública de geração e distribuição de renda para a população.



“Para mim, o que é bom precisa ser multiplicado. Maricá foi uma das primeiras cidades do país a implantar a moeda social, e a Mumbuca mudou a vida dos moradores que passaram a ter um complemento em seus orçamentos”, disse o vereador e secretário Igo Menezes, apontando que é uma iniciativa viável também para Belford Roxo.



Os secretários Igo Menezes e Matheus Carneiro receberam orientações de como funciona a moeda social Mumbuca, implementada em Maricá a partir do conceito de economia circular Rafael Barreto / PMBR

“Foi mesmo um aprendizado para estudarmos a possibilidade de uma moeda social no nosso município”, reforçou o secretário Matheus Carneiro que, ao lado de Igo Menezes, conheceu a primeira agência do Banco Popular Comunitário de Maricá, o Banco Mumbuca, responsável pela moeda social.



Segurança e educação



Outros projetos importantes apresentados aos secretários foram o Centro de Operações de Maricá que monitora mais de 450 locais em tempo real, e o Campus da Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel de Moura Brizola, que é a maior unidade escolar com funcionamento integral do país e capacidade para 5 mil alunos.

O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, exaltou o desenvolvimento de Maricá e disse que projetos de sucesso precisam ser replicados em outros municípios.

“Vamos trabalhar todos os dias para que Belford Roxo tenha políticas públicas que promovam o seu crescimento e da sua população”.



O vereador e secretário Igo Menezes foi enfático: “municípios que têm gestores, como os prefeitos Waguinho, e o meu companheiro de partido, Fabiano Horta, que se preocupam com o bem-estar da população, estão sempre abertos a contribuírem e a receberem contribuições daquilo que está dando certo. Estamos juntos para dar dignidade e oportunidades aos nossos munícipes”.