A psicóloga Jocielle Peçanha abordou os diversos aspectos dos cuidados na prevenção do vírus HIV - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 20/12/2023 14:34 | Atualizado 20/12/2023 14:38

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da equipe técnica do Centro de Atendimento e Controle Epidemiológico (Cace) Bennis Pereira de Freitas, realizou nesta quarta-feira (20), uma palestra para orientar e conscientizar sobre o diagnóstico do HIV no mês de Combate à Aids.



Munícipes participaram do evento que contou também com entrega de preservativos e conscientização da importância do teste. A palestra foi realizada pelo médico infectologista José Carlos Pontes e as psicólogas Jocielle Peçanha e Michele que abordaram diversos aspectos dos cuidados na prevenção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).



Cuidados preventivos



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, enfatizou a importância da campanha. “É preciso alertar sobre os cuidados preventivos e os tratamentos à disposição dos munícipes. Temos uma equipe multidisciplinar no Cace capacitada e dedicada em trazer qualidade de vida às pessoas que convivem com o vírus”, afirmou Christian.

O médico infectologista do Cace, José Carlos Pontes, pontuou sobre o monitoramento no município. "Os desafios são vencidos de forma contínua com um acolhimento humanizado pela equipe multidisciplinar e os próprios pacientes. O diagnóstico e o tratamento precoce permitem que a Pessoa Vivendo com HIV (PVHIV) evite adoecer com uma carga viral intransmissível e indetectável", ressaltou José Carlos, ao lado da diretora da unidade do Cace, Helena Maria da Silva Cruz.