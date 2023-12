O carnavalesco Cristiano Bara (centro) com as rainhas, musas e muso, no último ensaio em Mesquita - Divulgação

Publicado 19/12/2023 23:14

Mesquita - A Inocentes de Belford Roxo realizará, nesta quarta-feira (20), seu último ensaio de rua do ano, na Avenida 13 de maio, no bairro BNH, em Mesquita, a partir das 20h, visando preparar o canto e a evolução da Caçulinha da Baixada para buscar o título de campeã da Série Ouro, em 2024.

"Vamos fazer um ensaio com força total, muita alegria e samba. Estamos felizes com a recepção que recebemos da comunidade do BNH, que nós deram boas-vindas no primeiro ensaio. Foi muito lindo vê centenas de pessoas cantando nosso samba", disse o diretor geral de Carnaval, Saulo Tinoco.



A tradicional queima de fogos acontecerá, quando o intérprete Thiago Brito começar a cantar, acompanhado da bateria Cadência da Baixada, do mestre Washington Paz e todos os componentes.

Os foliões da Inocentes nas ruas de Mesquita no ensaio anterior Divulgação



A comissão de frente comandada pela coreógrafa Juliana Frathane, primeira porta-bandeira Jaçanã Ribeiro, primeiro mestre-sala Matheus Machado, segundo mestre-sala Paulo Erick, segunda porta-bandeira Winnie Delmar, rainha de bateria Malu Torres, rainha da escola Letícia Guimarães. musas, passistas, baianas, velha guarda e compositores, estarão presentes.



A escola disponibilizará um ônibus para levar os componentes, que sairá da quadra de ensaios em São Vicente, às 19h30, passando por Santa Maria, São Bernardo, Santa Amélia, Vilar Novo, Centro e Guaraciaba. As pessoas que não queiram ir da quadra poderão pegar os ônibus públicos, e soltar na descida do viaduto da Dutra, no posto de gasolina da Shell.



A Prefeitura de Mesquita, será a responsável pela montagem do esquema de segurança, assim como outros órgãos públicos.



Quem quiser desfilar na Ala de Comunidade, deve procurar os responsáveis de ala. Sendo necessário: xerox da identidade.



