Na ceia de Natal será servido pernil assado, frango xadrez, farofa, guarnição francesa e salada de alface, beterraba e cebola. De sobremesa, gelatina e maçãRafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Neste domingo (24), véspera de Natal, o Restaurante do Povo de Belford Roxo, além do seu funcionamento normal para café da manhã (6h às 9h) e almoço (11h às 14h), abrirá também das 18h às 20h, para a Ceia de Natal. No cardápio: bacalhau com ovos cozidos e azeitonas verdes, chester à Califórnia, carne assada ao vinho, farofa rica, arroz à grega, salada de alface crespa com manga e abacaxi e cenoura ralada com milho. Sobremesa: surpresa de banana, rabanada e panetone. Tudo por apenas R$ 1,00.

Já no dia seguinte, Natal (25), o restaurante não abrirá para o café da manhã. O funcionamento será apenas para almoço especial natalino. Nesta data, será servido: pernil assado, frango xadrez, farofa, guarnição francesa e salada de alface, beterraba e cebola. De sobremesa, gelatina e maçã. “A intenção é oferecer oportunidade para as pessoas que, por alguma razão, não terão condições de ter uma ceia. Por apenas R$ 1,00 será possível dispor de uma alimentação saborosa, nutritiva e típica ao Natal”, disse a Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite.

Almoço no Ano Novo



No primeiro dia de 2024, o Restaurante do Povo estará aberto para almoço, das 11h às 14h. Quem for até lá poderá se deliciar com: bacalhau ao Brás, macarronese com passas, salada de beterraba com milho, filé de frango à parmegiana, arroz colorido e farofa de ovos. Na sobremesa será servido: pavê de creme, rabanada e ameixa. Tudo por apenas R$1,00.



O restaurante fica localizado na Rua Floripes Rocha, 38, Centro, próximo à Estação Ferroviária. “O respeito e o acolhimento destinados aos usuários dão um tempero especial nas refeições. Tratar bem quem nos procura é a nossa prioridade”, afirma o gerente Edson Mendes. O Restaurante do Povo é um programa do Governo do Estado, através da Secretaria Social de Direitos Humanos. Em Belford Roxo, o estabelecimento é gerenciado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf).

