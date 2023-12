Ícaro Ribeiro Ferreira Meira, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Belford Roxo, afirmou que tem a expectativa de que o projeto continue em 2024 - Divulgação / IFRJ Belford Roxo

Ícaro Ribeiro Ferreira Meira, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Belford Roxo, afirmou que tem a expectativa de que o projeto continue em 2024Divulgação / IFRJ Belford Roxo

Publicado 21/12/2023 23:09

Belford Roxo - O Campus Belford Roxo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) vem construindo um diálogo com os fazedores de cultura do município. Por meio do Projeto de Extensão Laboratório de Projetos Culturais, coordenado pela professora Lívia Meira Lima Paiva, o campus busca qualificar produtores culturais para construção e gerenciamento de projetos.

Em 2023, o projeto foi reforçado com a participação do professor Frederico Mendes de Carvalho. O docente – que é mestre em “Estado, Governo e Políticas Públicas”, e especialista em “Formulação e Monitoramento de Projetos Sociais” – ministrou a palestra “Onde tem recursos para projetos culturais e sociais”, que buscou demonstrar as alíquotas e oportunidades para projetos sociais e culturais, destacando ideias e experiências de onde e como buscar estes recursos. A palestra aconteceu no início deste mês de dezembro.



Para Wildson França, produtor, empreendedor cultural e artista público, o projeto é muito importante: “A palestra realizada pelo professor Frederico foi surpreendente. Ele passou informações preciosas para as pessoas com dados bem atuais e bem explicativos. Utilizou uma linguagem de fácil acesso pela diversidade de pessoas presentes. Tenho certeza que saíram de lá com suas necessidades atendidas e interessadas nas aulas que virão”, disse.



Ícaro Ribeiro Ferreira Meira, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Belford Roxo e do GRES Inocentes de Belford Roxo, afirmou que tem a expectativa de que o projeto continue em 2024: “A palestra que participei no IFRJ foi muito importante, pois me abriu um leque de possibilidades de como participar de editais, de procurar por editais e até mesmo de como escrever um projeto em que eu possa participar de editais. A palestra foi o que me faltava para entender um edital. Espero que esse projeto tenha continuidade!”, aspirou.



Já o professor Frederico, que ministrou a palestra, destacou seu contentamento com o evento: “Foi, realmente, muito gratificante ver que as pessoas se animaram em buscar recursos para as ações que já desenvolvem em Belford Roxo. Seguramente, contribuiu para popularizar um conhecimento que é fundamental para ver mais projetos culturais e sociais na nossa cidade”, disse.



O Laboratório passará por reformulações e continuará com suas ações em 2024. Para a coordenadora do projeto, por meio do diálogo com os fazedores de cultura locais, a ação extensionista pretende contribuir com o aprimoramento do setor cultural da cidade de Belford Roxo e entorno. “A reflexão sobre os mecanismos de fomento, leis e políticas públicas de cultura é essencial para o desenvolvimento de redes locais”, disse Lívia de Meira Lima Paiva.



O diretor de Ensino do campus, Flávio Sabrá, que também integra o Conselho Municipal de Cultura de Belford Roxo, destaca a relevância do Laboratório e do campus para a cidade: “Por meio do ensino e da cultura, pode-se estabelecer outros patamares e significados para a população local e arredores, uma vez que a Baixada é, e sempre foi, um grande provedor de cultura para além dos ramais e rodovias que as cortam”, enfatizou.