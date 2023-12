O secretário municipal de Proteção e Promoção à Saúde, Marcelo Ribeiro destacou a importância da prevenção - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 21/12/2023 10:49

Belford Roxo - A Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo (Semus) realizou, nesta quarta-feira (20), a última conferência do Fórum de Serviço Social no ano, promovendo uma palestra sobre a Campanha Nacional de Prevenção a AIDS/HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST), em alusão ao Dezembro Vermelho.



Durante a campanha foram discutidos temas como: maneiras de se prevenir de doenças e infecções sexualmente transmissíveis, quais dessas doenças e/ou infecções podem ser transmitidas, direitos de pessoas com HIV/AIDS, a queda e o aumento do número de casos ao longos dos anos, leis aprovadas para ajudar pessoas que contraíram doenças e/ou infecções, entre outros assuntos.



Algumas das IST mais conhecidas são: VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana) /SIDA (Síndrome da imunodeficiência adquirida); Vírus do Papiloma Humano - HPV; Clamídia; Gonorreia ou Blenorragia; Hepatite B; Sífilis; Herpes genital e Tricomoníase.



Participaram da conferência o secretário municipal de Proteção e Promoção à Saúde, Marcelo Ribeiro, a coordenadora geral de serviço social, Adriana Ribeiro, a assistente social, Lilian Menezes, o coordenador responsável técnico pelo Programa Municipal HIV/AIDS, Luciano; e a assistente social do Centro de Atendimento e Controle Epidemiológico (Cace), Angélica.

Diversas campanhas



“A grande importância dessa campanha é de estar levando a informação aos munícipes. Porque a prevenção é a principal ferramenta para estarmos combatendo qualquer tipo de doença. E o município vem trabalhando firmemente em todos os meses de conscientização. Foi assim no Outubro Rosa, contra o câncer de mama, no Novembro Azul, contra o câncer de próstata, e nesse mês, que é de prevenção contra a AIDS e às doenças sexualmente transmissíveis”, disse o secretário municipal de Proteção e Promoção à Saúde, Marcelo Ribeiro.



A assistente social Lilian Menezes falou sobre a importância do Fórum de Serviço Social. “O Fórum do serviço social, tem como objetivo refletir e discutir temas pertinentes ao trabalho de serviço social dentro da Secretaria de Saúde. Ele é realizado bimestralmente e neste espaço nós convidamos outros profissionais para discutir esses temas relevantes. Dessa vez foi sobre a prevenção à AIDS e HIV, mas também existem outros temas relacionados ao nosso processo de trabalho, como violência doméstica, ou violência contra mulher”, disse Lilian



A coordenadora geral de serviço social, Adriana Ribeiro, disse que trabalha neste setor do município desde 2017, junto com a Lilian Menezes. “Esse fórum é ministrado para todos os outros profissionais que queiram acompanhar o que temos nas redes de saúde aqui do nosso município. E com essa campanha de prevenção do AIDS e do HIV, nós encerramos o último fórum do ano”, disse Adriana.

A moradora de Heliópolis, Dionísia Leite, 51 anos, foi até o evento para poder prestigiar as palestras da campanha. "Informação nunca é demais. E esse Fórum é um local onde você pode aprender sobre uma determinado assunto, com pessoas capacitadas para te instruir e tirar suas dúvidas. Algumas pessoas têm medo do que elas não conhecem, como no caso dessas doenças sexualmente transmissíveis. Então até que esse conhecimento chegue até essas pessoas, é importante divulgar esse trabalho para que outros possam conhecer", disse Dionísia.