Após a pavimentação da Rua Avestruz, a Prefeitura iniciou os trabalhos para asfaltar a Rua Azulão - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 26/12/2023 12:50

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, está realizando obras de asfaltamento no bairro de São Leopoldo. A rua Avestruz foi a primeira a receber o asfalto, enquanto a rua Azulão será a próxima a ser contemplada.



A rua Avestruz recebeu a pavimentação, sendo em torno de 11 caminhões com asfalto para cobrir 330 metros de extensão. A Azulão, que mede 400 metros de comprimento, também foi pavimentada. Ambas as ruas foram primeiramente concretadas. O asfalto foi a conclusão dos trabalhos.

A Rua Avestruz tem 330 metros de extensão e recebeu 11 caminhões de asfalto Rafael Barreto/PMBR



O morador da rua Avestruz, Elias Mota, 67 anos, disse que a pavimentação melhorou a qualidade de vida das pessoas do bairro.

O morador da rua Avestruz, Elias Mota, 67 anos, disse que a pavimentação melhorou a qualidade de vida das pessoas do bairro Rafael Barreto/PMBR

"Eu resido aqui há 44 anos aqui e é a primeira vez que eu vejo um governo realmente fazer algo por esse bairro. Na verdade, pela cidade toda, pois onde a gente vai, nós vemos o trabalho da prefeitura sendo desenvolvido e bem elaborado. Para nós moradores é uma satisfação, pois depois de muitos e muitos anos esperando essa vitória, ela Graças a Deus chegou! Eu tenho certeza que todos os vizinhos e moradores daqui estão felizes”, concluiu.