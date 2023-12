A ocorrência policial com o suspeito preso e a arma foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

A ocorrência policial com o suspeito preso e a arma foi registrada na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 25/12/2023 00:33 | Atualizado 25/12/2023 00:34

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam um suspeito com um revólver, na noite deste domingo (25), na Rua Leão, no bairro Parque Roseiral, em Belford Roxo. Foram apreendidos ainda, um celular e um rádio de transmissão.

A ocorrência policial com o suspeito preso e a arma foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).