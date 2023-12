Os formandos da EJA com professores, orientadoras e coordenadora na festa de formatura da E.M. Martinho Lutero - Divulgação

Publicado 26/12/2023 22:56 | Atualizado 26/12/2023 22:58

Belford Roxo – O combo lágrimas, emoção e homenagem foram às marcas da formatura dos 17 alunos, do 9º ano do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Escola Municipal Martinho Lutero, em Belford Roxo. A cerimônia que aconteceu na última semana, em Andrade Araújo, teve além da realização do sonho e do dever cumprido pelos estudantes, uma linda homenagem à professora Vanusa Rangel, falecida recentemente, que lecionava no Ciclo II.



Esta foi à quarta turma formada no 9º ano da EJA, da Escola Municipal Martinho Lutero, desde sua fundação há pouco mais de dois anos.

Além dos formandos e familiares, marcaram presença na cerimônia, a diretora da escola, Sueli Cardoso, as orientadoras pedagógica e escolar, Rosemeire Rodrigues e Eliana, coordenadora Morena Miranda, professores e todo o corpo de apoio escolar da unidade.

“Tenho muito orgulho dessa formatura. Toda a equipe da escola lutou muito para que a EJA acontecesse na Escola Municipal Martinho Lutero. Indo para a rua, nas igrejas, e outros lugares, para a captação de alunos. Nossa escola demonstrou toda a vontade de lutar pelo próximo. Então, aos alunos formados, a mensagem é que não desistam dos seus sonhos”, destacou a diretora Sueli Cardoso.



A formatura teve dois pontos altos de emoção. A entrega dos diplomas e canudos aos estudantes do 9º ano, com todos bem alinhados com suas becas de formatura, sendo recepcionados pelos seus familiares.

Coube ao aluno Emilio Pedersane, de 88 anos, representar os 35 alunos do Ciclo II da EJA da escola, e prestar uma bela homenagem com lindas palavras sobre a professora Vanusa Rangel, que lecionava na turma, mas que acabou falecendo poucos dias antes da formatura por questões de saúde. Um vídeo com os melhores momentos da professora com alunos e colegas de profissão emocionou a todos, arrancando lágrimas dos presentes ao pátio da E.M. Martinho Lutero.

Profissionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed) também prestigiaram o evento.



A solenidade terminou com um delicioso jantar para os presentes, além de outras guloseimas, como salgadinhos, docinhos, sopas, bolos, sucos e refrigerantes.