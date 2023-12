Além das cestas básicas, as famílias ainda foram agraciadas com presentes entregues pelos policiais militares da Patrulha Maria da Penha - Divulgação / 39º BPM

Publicado 26/12/2023 13:37

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), do Programa Patrulha Maria da Penha, realizaram na tarde do último domingo (24), uma entrega de cestas básicas para mulheres assistidas pelo programa em solo belforroxense.

Além das cestas básicas, as famílias ainda foram agraciadas com presentes entregues pelos policiais militares, proporcionando assim um Natal e Ano Novo mais felizes para os moradores.