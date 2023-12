Funcionários da secretaria de Obras utilizaram mais de 10 caminhões de asfalto na pavimentação da Rua Doutor Samuel Lustman - Kristian Amarante/PMBR

Publicado 28/12/2023 16:32

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, está realizando obras de asfaltamento no bairro Parque dos Califas. As ruas Roberto Batista e a Doutor Samuel Lustman foram as primeiras a receber o asfalto, enquanto a rua Amador Dias será a próxima a ser contemplada.



As ruas do bairro Parque dos Califas foram contempladas com o asfalto. São elas: a Roberto Batista e a Doutor Samuel Lustman, que medem 100 e 200 metros de extensão, respectivamente. Foram usados em torno de 10 caminhões para a pavimentação das ruas. A rua Amador Dias será a próxima da região a receber o asfalto.

As ruas Roberto Batista e a Doutor Samuel Lustman foram as primeiras a receber o asfalto. A Amador Dias será a próxima Kristian Amarante/PMBR



A comerciante e moradora da rua Doutor Samuel Lustman, Maria das Dores, 82 anos, contou sobre a dificuldade de manter seu negócio por conta da rua. "Eu moro aqui desde 1974 e aqui era péssimo, porque vinha chuva, vinha lama, não dava para passar com o carro. Eu tenho a minha barraca aqui e agora estou vendo que vai melhorar porque o asfalto está chegando e eu estou vendo que a nossa qualidade de vida irá melhorar”, disse Maria.

A comerciante e moradora da rua Doutor Samuel Lustman, Maria das Dores, contou sobre a dificuldade que era manter seu negócio por conta da rua Kristian Amarante/PMBR