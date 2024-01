Prefeito Waguinho acompanha retirada de quebra-molas irregulares no Bom Pastor que recebeu asfalto recentemente - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 02/01/2024 17:28

Belford Roxo - Após notificação de intervenções indevidas, o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), acompanhou nesta terça-feira (02), a retirada de oito quebra-molas irregulares na Rua Begônia, no bairro Bom Pastor, que foi asfaltada recentemente.



Após a retirada dos quebra-molas, que serviam como verdadeiras barricadas, ao invés de redutores de velocidade, os locais foram nivelados novamente com massa asfáltica. O prefeito Waguinho esteve presente em todo o processo com uma comitiva formada por secretários municipais, equipes e retroescavadeiras da Secretaria Municipal de Conservação.

Equipes e máquinas da Secretaria de Conservação realizaram a retirada dos quebra-molas indevidos Rafael Barreto/PMBR



"Não podemos e não iremos permitir que o direito de ir e vir seja desrespeitado desta forma", declarou o prefeito. "Estamos corrigindo todos esses quebra-molas irregulares que funcionam como barricadas e ferem o bem-estar dos moradores belforroxenses", completou Waguinho.

Após notificação de intervenções indevidas, a Prefeitura de Belford Roxo retirou os quebra-molas que serviam de barricadas Rafael Barreto/PMBR