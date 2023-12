os carnavalescos Cristiano Bara e Marco Falleiros com a equipe de Parintins - Divulgação

Publicado 30/12/2023 22:59

Belford Roxo - No barracão da Inocentes de Belford Roxo os trabalhos de confecção dos carros alegóricos estão a todo vapor de olho no Carnaval de 2024. Carpinteiros, ferreiros, escultores de Parintins, mecânicos, eletricistas e aderecistas estão trabalhando 24 horas, incluindo feriados, comandados pela diretora geral de Barracão, Sandra Dinha, para colocar as alegorias na avenida.



“Nosso trabalho está saindo como planejado, no que se refere ao tempo, graças aos excelentes profissionais que estão conosco nessa missão. Estamos driblando a crise financeira com criatividade e sabedoria, matando um leão por dia. Aqui o trabalho não para nem no feriado!”, disse a diretora Sandra Dinha.

A diretora Sandra Dinha (centro) com os carnavalescos Cristiano Bara (D) e Marco Falleiros (E) Divulgação



A Inocentes de Belford Roxo será a quarta agremiação a desfilar na sexta-feira (09/02) de Carnaval, no Sambódromo, pela Série Ouro, da LigaRJ, com o enredo"Debret pintou, camelô gritou: Compre 2 leve 3! Tudo para agradar o freguês", dos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Falleiros.