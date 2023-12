Papai Noel sambista fez a alegria dos foliões no BNH - Divulgação

Papai Noel sambista fez a alegria dos foliões no BNHDivulgação

Publicado 29/12/2023 18:17

Belford Roxo - Uma multidão compareceu nas ruas do bairro BNH, em Mesquita, para prestigiar o último ensaio de rua da Inocentes de Belford Roxo, em 2023, na noite de quarta-feira (20), com o objetivo de preparar o canto e evolução para o desfile principal, no Sambódromo

"Obrigado a todos os moradores do BNH, pelo carinho que vem nós recebendo a cada ensaio. Estou muito emocionado com esse amor pela nossa Inocentes", disse o presidente administrativo da Inocentes de Belford Roxo, Ícaro Ribeiro.

Casais de mestre-sala e porta-bandeira também estiveram no ensaio de rua Divulgação



O cantor Thiago Brito acompanhado da bateria Cadência da Baixada de mestre Washington Paz, cantou sambas marcantes, e em seguida, a escola começou a evoluir ao longo da avenida, com a comissão de frente comandada por Juliana Frathane, passistas, alas da comunidade, casais de mestre-sala e porta-bandeira, baianas, rainha de bateria Malu Torres, rainha da escola Letícia Guimarães, as musas: Paloma, Elaine, Ellen, Tina Bombom e os musos Sérginho e Allan Berner. O cantor Thiago Brito acompanhado da bateria Cadência da Baixada de mestre Washington Paz, cantou sambas marcantes, e em seguida, a escola começou a evoluir ao longo da avenida, com a comissão de frente comandada por Juliana Frathane, passistas, alas da comunidade, casais de mestre-sala e porta-bandeira, baianas, rainha de bateria Malu Torres, rainha da escola Letícia Guimarães, as musas: Paloma, Elaine, Ellen, Tina Bombom e os musos Sérginho e Allan Berner.

Rainha de bateria Malu Torres, rainha da escola Letícia Guimarães e musas Divulgação

O Papai Noel sambista, vestido com a camisa da agremiação animou a criançada, durante todo ensaio.

Componentes em evolução no ensaio de rua Divulgação



No Carnaval de 2024, a Tricolor da Baixada Fluminense será a quarta escola a desfilar na sexta-feira (09/02) de Carnaval, pela Série Ouro, da Ligarj. A agremiação levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Debret pintou, camelô gritou: Compre 2 leve 3! Tudo para agradar o freguês", dos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Falleiros. Que conta a trajetória do trabalhador informal no Brasil. No Carnaval de 2024, a Tricolor da Baixada Fluminense será a quarta escola a desfilar na sexta-feira (09/02) de Carnaval, pela Série Ouro, da Ligarj. A agremiação levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Debret pintou, camelô gritou: Compre 2 leve 3! Tudo para agradar o freguês", dos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Falleiros. Que conta a trajetória do trabalhador informal no Brasil.