Secretário Matheus Carneiro e vereador Nuna conversaram sobre as melhorias para o Jardim GláuciaKristian Amarante/PMBR

Publicado 29/12/2023 16:18

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, está realizando obras de asfaltamento no bairro Jardim Gláucia. A rua Péricles foi a primeira a receber o asfalto, enquanto as ruas Demóstenes e Júlio César serão as próximas a serem contempladas.



O trabalho de pavimentação no bairro Jardim Gláucia começou com a rua Péricles, que na primeira fase terá 400 metros, de um total de 1.000, asfaltados. Após a Péricles, as próximas ruas a serem pavimentadas são as Demóstenes e Júlio César, tendo 1.200 metros e 1.280 metros de extensão, respectivamente. Ambas, assim como a Péricles, também são interligadas com a avenida principal.

Na pavimentação da Rua Péricles foram utilizados 10 caminhões de asfalto Kristian Amarante/PMBR



O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, visitou o bairro e atendeu aos moradores. "Nesse momento estamos aqui na rua Péricles colocando o tão sonhado asfalto. Estive com alguns moradores daqui e eles estão maravilhados em saber que essa rua, antes de o ano terminar, está sendo toda asfaltada. Hoje podemos dizer que Belford Roxo oferece melhor qualidade de vida aos moradores de diversos bairros, pois temos um governo que olha por todos”, completou Matheus.



Melhoria para o bairro



Edneuza Queiróz, 73 anos, foi uma das moradoras da rua Péricles que conversou com o secretário Matheus sobre as obras do bairro. "Estou achando o asfalto maravilhoso! Vai fazer 30 anos que moro aqui e nunca aconteceu uma obra dessa neste bairro. Eu agradeço muito à prefeitura que fez um bom trabalho", disse Edneuza.

Morador da Rua Péricles, Marco Antonio elogiou o trabalho realizado pela Prefeitura Kristian Amarante/PMBR



O morador da rua Péricles, Marco Antônio, 58 anos, disse estar gostando muito do trabalho da prefeitura na rua. "As obras ficaram boas. Daqui a pouco estão 100% e o asfalto ficou ótimo”, afirmou Marco. "O trabalho está muito bom e a situação já melhorou bastante! Parabéns para a prefeitura, porque a rua está legal”, disse outro morador, Cícero de Oliveira, 73.

