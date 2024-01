A ocorrência policial com a arma apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 02/01/2024 12:30

Belford Roxo – Um suspeito portando um revólver calibre 38, foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta terça-feira (02), na Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Parque Santa Amélia, em Belford Roxo. Além da arma, os agentes apreenderam ainda com o preso: quatro munições intactas e duas munições deflagradas.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).