A ocorrência policial com toda drogas apreendida e o fuzil foi registrada na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 04/01/2024 12:50 | Atualizado 04/01/2024 12:52

Belford Roxo – Um suspeito portando um fuzil e grande quantidade de drogas foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na Comunidade do Castelar, após um confronto com criminosos locais, que atacaram os agentes que faziam patrulhamento na área, na manhã desta quinta-feira (04), em Belford Roxo.

A ocorrência policial com todo o material apreendido e o preso foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).