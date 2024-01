Homens e máquinas trabalham para asfaltar a rua Guapeva - Rafael Barreto/PMBR

Homens e máquinas trabalham para asfaltar a rua GuapevaRafael Barreto/PMBR

Publicado 05/01/2024 17:54

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, está realizando obras de asfaltamento no bairro Bom Pastor. Equipes já iniciaram a aplicação da massa asfáltica nas ruas Carqueja e Guapeva, no projeto que contempla as ruas Jequitiba Mimoso, Neide Simões e um trecho da estrada Belford Roxo.



As obras consistem na pavimentação asfáltica de quase 3.000 metros de extensão nas vias do bairro Bom Pastor que já passaram por obras de drenagem e saneamento.

A rua Carqueja recebeu pavimentação asfáltica no Bom Pastor Rafael Barreto/PMBR



De acordo com o secretário municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, Odair Cunha, o pacote de intervenções impacta positivamente na vida dos moradores. “Mais de 2.300 pessoas estão sendo beneficiadas com as melhorias na região. O asfalto é fundamental para os moradores do bairro que estão prestes a receber uma nova UPA e avança na transformação”, complementou Odair Cunha.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, Odair Cunha, o pacote de intervenções impacta positivamente na vida dos moradores. “Mais de 2.300 pessoas estão sendo beneficiadas com as melhorias na região. O asfalto é fundamental para os moradores do bairro que estão prestes a receber uma nova UPA e avança na transformação”, complementou Odair Cunha.

De acordo com o projeto serão quase 3.000 metros de vias asfaltadas Rafael Barreto/PMBR