A diretora artística Luana Rios(e), presidente dos destaques Marcos Lerroy, carnavalesco Marco Falleiros e destaque Sérgio Paz - Divulgação

A diretora artística Luana Rios(e), presidente dos destaques Marcos Lerroy, carnavalesco Marco Falleiros e destaque Sérgio PazDivulgação

Publicado 05/01/2024 18:16

Belford Roxo - A tarde desta quinta-feira (04), foi de emoção no barracão de alegorias da Inocentes de Belford Roxo, no Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, quando o presidente dos destaques da agremiação, Marcos da Silva Santana, conhecido como Marcos Lerroy, acompanhado pelo destaque Sérgio Paz, foi conferir a posição dos destaques nos carros alegóricos. Lerroy ficou meses afastado, após internação no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para a retirada de um rim.

Marcos Lerroy foi recebido pelo diretor geral de Carnaval, Saulo Tinoco; diretora geral de Barracão, Sandra Dinha; carnavalesco, Marco Falleiros, diretora artística Luana Rios e demais funcionários.



“Ficamos muito emocionados ao ver nosso amigo Lerroy firme, alegre e bem de saúde, depois de tudo que passou. Ele tem um papel fundamental na Inocentes e é querido por toda escola”, disse a diretora artística, Luana Rios.



A Caçulinha da Baixada será a quarta agremiação a desfilar, na sexta-feira de Carnaval (09/02), no Sambódromo, pela Série Ouro da LigaRJ, com o enredo”Debret pintou, camelô gritou: Compre 2 leve 3! Tudo para agradar o freguês”, dos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Falleiros. Uma homenagem a todos camelôs brasileiros.