Policiais civis apreenderam uma Kombi, que segundo informações, é roubada - Divulgação / PMBR

Publicado 08/01/2024 16:43

Belford Roxo - Após denúncia sobre adulteração de sinal identificador de veículo no bairro Parque Veneza, policiais civis lotados na 54ª DP (Belford Roxo), realizaram uma operação em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública de Belford Roxo, na última sexta-feira (05). Um homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada.



De acordo com a polícia, o suspeito preso em flagrante mantinha uma oficina clandestina em via pública, onde comercializava veículos produtos de roubo e furto, além de realizar pequenos consertos para encobrir a atividade criminosa. No local foram apreendidos dois veículos da marca VW/Kombi produtos de crime.

Policiais civis e agentes da Secretaria Municipal de Segurança vistoriaram a oficina Divulgação / PMBR



Fiscalizações



A operação contou com o apoio logístico de agentes da Secretaria de Segurança Pública que seguem realizando fiscalizações em ferros-velhos. Na ocasião, um terceiro veículo foi recolhido para o depósito público pelos agentes, por conta de irregularidades administrativas.

A Kombi estava sendo desmontada para que as peças fossem vendidas Divulgação / PMBR



O secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, ressaltou a atuação efetiva na ação conjunta. “Quero destacar o trabalho integrado com o objetivo de manter a cidade mais tranquila e segura para todos. Aproveito para agradecer os esforços dos policiais civis, coordenados pelo delegado titular Tiago Venturini”, completou Arigone.

Agente da Secretaria Municipal de Segurança vistoria o motor da Kombi Divulgação / PMBR