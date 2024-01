Os policiais civis da 54ª DP marcaram um encontro para a compra do equipamento e prenderam o autor do furto das ferramentas - Divulgação / Pmerj

Publicado 09/01/2024 17:33 | Atualizado 09/01/2024 17:34

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam um homem, nesta segunda-feira (08), pela prática de receptação. Ele foi preso depois de anunciar na internet a venda de equipamentos furtados. A investigação teve início quando a vítima procurou a delegacia para informar que sua residência, no bairro Wona, em Belford Roxo, havia sido invadida, há quatro dias. Segundo relatado, suas ferramentas de trabalho, avaliadas em R$ 12 mil, foram furtadas.



Com base nas informações da vítima, a equipe da 54ª DP passou a monitorar plataformas de anúncios de venda de equipamentos usados e conseguiu detectar uma oferta de um dos maquinários furtados em um site de comércio eletrônico. A vítima reconheceu nas imagens que as ferramentas seriam aquelas furtadas em sua residência.

A partir dessa afirmação, foi possível determinar o local e a identificação do responsável pelo anúncio dos produtos. Os agentes marcaram encontro para a compra do equipamento e prenderam o autor.



Na delegacia, o receptador informou aos investigadores o local de residência do responsável pelo furto, no município vizinho de Nova Iguaçu. Ele foi ouvido e confessou ter furtado os objetos, que foram vendidos em uma feira no bairro iguaçuano do KM 32.

O preso será será indiciado por furto qualificado.