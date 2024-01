As equipes da Secretaria de conservação trabalharam nos mutirões dos três bairros - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 08/01/2024 16:51

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Conservação, continua a visitar mais bairros com os mutirões de limpeza urbana. As equipes estiveram presentes na rua Carlos Zingmand, no Jardim Redentor, na rua Mauá, em São Bernardo e na Avenida Marcovald, na altura de Santa Amélia.

O serviço de capinação foi executado em diversas ruas dos três bairros Rafael Barreto / PMBR



Dentre os serviços oferecidos estão: varrição, capina, roçagem, pintura de meio-fio e remoção de lixo. O secretário municipal de Conservação, Paulo Sérgio Luna, enfatizou sobre os benefícios do mutirão. "Seguimos realizando ações diárias primando a limpeza das ruas e a saúde da população. A execução desses serviços é sinônimo de felicidade para as famílias", concluiu Paulo Sérgio.

O mutirão contou também com máquina pavimentando e recapeando ruas Rafael Barreto / PMBR



O assistente administrativo e morador do Jardim Redentor, Anderson de Souza, de 47 anos, revelou estar bem feliz com os serviços. "A região precisava desse acolhimento e a atual gestão vem fazendo um ótimo trabalho", relatou Anderson. "Todos os serviços estão ótimos, só tenho a agradecer pelas benfeitorias que são muitas", completou a vendedora Irinéia de Almeida, de 76 anos, moradora do bairro Jardim Redentor há mais de 43 anos.

Moradora do Jardim Redentor, a vendedora Irinéia de Almeida gostou do mutirão no bairro Rafael Barreto / PMBR