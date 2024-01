A carga de cigarros roubada tinha como destino a Comunidade Guarani - Divulgação / PRF

Publicado 10/01/2024 11:07

Mesquita - Uma carga com mais de 10 mil maços de cigarros e uma van roubada foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal com apoio da Força Nacional de Segurança Pública, na manhã desta terça-feira (09), na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Mesquita. Um homem foi preso, outros três conseguiram fugir. A carga tinha como destino a Comunidade Guarani, em Belford Roxo.



Quatro pessoas participaram do roubo de uma carga de cigarros em Nova Iguaçu no mesmo dia. Minutos depois, esse mesmo bando teria roubado uma van no Centro de São João de Meriti para transportar a mercadoria roubada.

A apreensão aconteceu na Rodovia Presidente Dutra em Mesquita Divulgação / PRF

Equipes da Polícia Rodoviária Federal com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública conseguiram abordar o veículo na Rodovia Presidente Dutra, em Mesquita.



Polícia Rodoviário Federal confere a carga roubada de cigarros Divulgação / PRF

A ocorrência foi encaminhada para a 54ª DP (Belford Roxo).