A Inocentes de Belford Roxo desfilará no dia 9 de fevereiro na Marquês de Sapucaí - Divulgação

A Inocentes de Belford Roxo desfilará no dia 9 de fevereiro na Marquês de SapucaíDivulgação

Publicado 10/01/2024 12:45 | Atualizado 10/01/2024 12:56

Belford Roxo – A Liga Independente do Grupo A do Rio de Janeiro (LigaRJ), organizadora da Série Ouro, de acesso ao Grupo Especial do Carnaval Carioca, divulgou nesta terça-feira (09), que duas escolas de samba descerão para a Série Prata.



Do desfile da Intendente Magalhães (Série Prata), em Madureira, duas agremiações subirão para a Série Ouro, desfilando na Marquês de Sapucaí em 2025.

A campeã da Série Ouro, estará no Grupo Especial do Carnaval carioca no próximo ano.



A Baixada Fluminense conta com a Inocentes de Belford Roxo, no desfile da Série Ouro, que terá o enredo "Debret pintou, camelô gritou: “compre 2 leve 3"! Tudo para agradar o freguês, dos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Falleiros.

O carnaval de 2024 já está batendo na porta e vamos trazer algumas informações para vocês ficarem por dentro de tudo.



⬆️Da Intendente Magalhães subirão 2 escolas para a Série Ouro.



⬇️E também 2 escolas da Série Ouro descerão para a Série Prata. pic.twitter.com/MD69jONYBB — Liga RJ (@ligarjcarnaval) January 9, 2024



Desfiles da Série Ouro 2024:



9 de fevereiro (sexta-feira)

1ª – União de Parque Acari

2ª – Império da Tijuca

3ª – Acadêmicos de Vigário Geral

4ª – Inocentes de Belford Roxo

5ª – Estácio de Sá

6ª – União de Maricá

7ª – Acadêmicos de Niterói

8ª – Unidos da Ponte

10 de fevereiro (sábado)



1ª – Sereno de Campo Grande

2ª – Em Cima da Hora

3ª – Arranco do Engenho de Dentro

4ª – União da Ilha

5ª – Unidos de Padre Miguel

6ª – São Clemente

7ª – Unidos de Bangu

8ª – Império Serrano