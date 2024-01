Travessa Tavares no Jardim das Acácias teve 100% do asfaltamento concluído - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 10/01/2024 17:43

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, iniciou nesta semana, mais uma etapa de benfeitorias na estrada Aníbal da Mota, no Parque São José, assim como na Travessa Tavares e Rua Botânica, no Jardim das Acácias.



Após a realização das obras de drenagem, equipes estão trabalhando na confecção de mais de 9 mil metros quadrados de calçadas com intertravados e 4 mil metros de meios-fios. De acordo com o projeto, mais de 450 famílias serão beneficiadas diretamente com as melhorias.

Homens e máquinas trabalharam para asfaltar a rua Botânica no Jardim das Acácias Rafael Barreto/PMBR



No Jardim das Acácias, a Travessa Tavares teve 100% do asfaltamento concluído e mais um longo trecho da Rua Botânica começou a receber massa asfáltica para dar andamento a segunda etapa de pavimentação.

Equipes da Prefeitura finalizaram mais um trecho da calçada com intertravados na estrada Aníbal da Mota Rafael Barreto/PMBR



Sonho antigo



O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, acompanhou de perto o trabalho das equipes nas ruas. "Seguimos executando os serviços de forma acelerada visando ampliar a qualidade de vida das famílias belforroxenses", pontuou. "Todas essas melhorias fazem parte de um sonho antigo dos moradores que estamos realizando, vamos continuar desenvolvendo os quatro cantos da cidade", concluiu Matheus.

O comerciante e morador do Parque São José, Wilson Pereira agradeceu pelas benfeitorias no bairro Rafael Barreto/PMBR



O comerciante e morador do Parque São José, Wilson Pereira, de 63 anos, agradeceu pela continuação das benfeitorias no bairro. "Essas obras vão ajudar muito os pedestres e condutores de veículos, ainda mais nos períodos de fortes chuvas que precisam desse carinho", relatou. "Antigamente a rua Botânica era evitada pois era muito escura, com buracos e barro. Agora a mudança é total, já vemos as crianças se divertindo com a chegada do asfalto", completou o barbeiro e morador do Jardim dos Acácias, Guilherme Rismo, de 22 anos.