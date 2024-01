Belford Roxo - Operação cidade limpa. Secretarias municipais de Belford Roxo (Meio Ambiente, Serviços Públicos, Segurança Pública, Ordem Pública, Vigilância Sanitária e Transporte) fiscalizaram na sexta-feira (12-01) o descarte irregular de lixo no bairro Xavantes. Trabalho vem sendo intensificado desde o início do mês de janeiro.

Secretários, fiscais e agentes estiveram presentes nas ruas para examinar o conteúdo despejado e coibir a prática que causa diversos danos ambientais e à saúde pública, considerado crime, passível de penalidades.

O trabalho de combate irregular de descarte de lixo foi intensificado principalmente no bairro Xavantes Rafael Barreto/PMBR

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Igo Menezes, o descarte irregular traz prejuízos para a comunidade. “O trabalho intersetorial está fortalecido para educar, orientar e reprimir o descarte desses resíduos que é uma das principais causas de enchentes”, ressaltou Igo. “Seguimos combatendo as irregularidades com equipes coletando quase 500 toneladas de lixo e entulho diariamente nas ruas”, completou o secretário municipal de Serviços Públicos, Luís Carlos Correia.O secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, enfatizou que a Guarda Municipal está presente nas ruas para coibir o ato. “Tem se notado no município o aumento de pontos de descarte irregular e acúmulo de entulho. A fiscalização foi intensificada para evitar esse crime e contamos com a colaboração dos munícipes para ajudar a zelar pelos bairros”, concluiu Luciano.