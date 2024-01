O contribuinte poderá pagar o IPTU em qualquer banco ou casa lotérica - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 12/01/2024 16:16 | Atualizado 12/01/2024 16:17

Belford Roxo - A contribuição fiscal é um dos pilares para o desenvolvimento da cidade. Os contribuintes de Belford Roxo já estão recebendo em casa os novos carnês de IPTU de 2024. O desconto é de 10% no pagamento em cota única até o dia 15 de fevereiro, e de 5% até 15 de março. Existe também a opção de dividir em até 10 parcelas mensais e consecutivas, com vencimento no dia 15 de cada mês, mas sem desconto.



O pagamento pode ser realizado em qualquer banco, caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes bancários ou pela internet até o vencimento. Após a data limite, somente no banco Itaú.

Os contribuintes que não receberem o carnê podem acessar o site ou irem à Prefeitura



Para emissão da 2ª via do IPTU 2024, a guia pode ser retirada na sede da Prefeitura Municipal de Belford Roxo, localizada na Avenida Joaquim da Costa Lima, 3250 – São Bernardo, ou no endereço eletrônico



De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Marcos Fernandes Ximenes, os carnês já estão sendo entregues. "O desconto é um incentivo para os contribuintes optarem pela cota única", pontuou. "Com isso, podemos manter o equilíbrio na arrecadação e continuaremos a desenvolver a cidade com investimentos na saúde, educação, saneamento, asfaltamento e outras melhorias", completou Marcos Ximenes.