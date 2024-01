A mulher é integrante de uma facção criminosa que atua em solo belforroxense - Divulgação / Pmerj

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, na tarde desta sexta-feira (12), uma mulher integrante de uma facção criminosa que atua em Belford Roxo. Ela estava sendo monitorada há duas semanas e foi localizada escondida na casa de familiares.

Ela havia sido condenada a 13 anos de prisão, acusada de extorsão mediante sequestro. De acordo com as investigações, a criminosa fugiu do sistema penitenciário em 2010 e não retornou.