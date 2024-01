A ocorrência policial com a arma e os carregadores apreendidos foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 15/01/2024 10:51 | Atualizado 15/01/2024 12:29

Belford Roxo - Um suspeito foi preso armado com uma pistola calibre 9mm, por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta segunda-feira (15), na Rua Margem Direita, no bairro Heliópolis. Foram apreendidos ainda cinco carregadores de pistola 9mm; 86 munições de 9mm; e uma motocicleta.



O homem foi encaminhado junto com a arma apreendida para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo).