Publicado 13/01/2024 20:41 | Atualizado 13/01/2024 20:48

Belford Roxo – Policiais militares do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM), prenderam um suspeito com uma motocicleta com numeração de motor adulterada, no final da noite desta sexta-feira (12), quando faziam patrulhamento em Belford Roxo.

O homem, que já tinha uma anotação criminal, foi conduzido preso com a moto apreendida para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo).