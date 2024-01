A Prefeitura de Belford Roxo criou cinco pontos de apoio em escolas para abrigar famílias devido as fortes chuvas deste sábado no município - Divulgação / PMBR

Publicado 14/01/2024 00:55 | Atualizado 14/01/2024 01:31

Belford Roxo – Com as fortes chuvas que assolam o Estado do Rio de Janeiro, neste sábado (13), a Prefeitura de Belford Roxo criou cinco pontos de apoio, em escolas do município, para abrigarem famílias que estão sofrendo com os estragos e as intercorrências das fortes chuvas.



LOCAIS QUE ESTÃO ABRIGANDO FAMÍLIAS - BELFORD ROXO



- Ciep Constantino Reis – Hinterlândia

- Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga – Heliópolis

- Escola Municipal Miguel Ângelo Leone – Xavantes

- Ciep Vinicius de Moraes – Vale do Ipê

- Ciep 220 – Yolanda Borges



Os moradores que precisarem de ajuda podem ligar nos telefones da Defesa Civil Municipal: (21) 2762-3862 e 99927-8299 (Whatsapp).

Cinco unidades de ensino estão abrigando as famílias em Belford Roxo Divulgação / PMBR

GABINETE DE GERENCIAMENTO DE CRISE

A Prefeitura de Belford Roxo, em decreto oficial na noite deste sábado (13), nº 5952, criou o Gabinete Municipal de Gerenciamento de Crise (GMGC), com a responsabilidade de criar relatórios dos danos e prejuízos das fortes chuvas, que envolve as secretarias municipais em suas áreas de atuação, para dar sustentabilidade ao Formulário de Informações do Desastre (FIDE) do órgão municipal de Defesa Civil. A iniciativa visa a avaliação e o enfrentamento do possível desastre de inundações.