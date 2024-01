O prefeito Waguinho visitou diversos bairros e verificou as condições do Rio Botas - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 14/01/2024 20:15 | Atualizado 14/01/2024 20:30

Belford Roxo - As fortes chuvas ocorridas em Belford Roxo, na noite de sábado (13) e na madrugada de domingo (14), deixaram pouco mais de 100 moradores desalojados por conta dos alagamentos e inundações em várias áreas do município. Neste domingo à tarde (14), o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva (PT), ligou para o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), colocando o Governo Federal à disposição de Belford Roxo para a liberação de recursos visando minimizar os impactos das chuvas no município.



Durante a conversa com o prefeito, o presidente se solidarizou com os moradores de Belford Roxo e solicitou que Waguinho faça um relatório das necessidades do município e o encaminhe ao Governo Federal. Lula lembrou ainda que viu uma foto em que Waguinho estava dentro d'água. “O presidente foi muito solícito. Iremos preparar um relatório completo e enviar aos Ministérios que irão nos ajudar a reconstruir Belford Roxo. A minha admiração pelo presidente Lula aumenta a cada dia, pois mostrou ser um homem público sensível com as dificuldades das pessoas “, concluiu Waguinho, que decretou Situação de Emergência Pública no município.

As chuvas atingiram vários bairros de Belford Roxo, alagando diversas ruas Rafael Barreto / PMBR



Estágio de alto risco



Durante as chuvas, o Rio Botas transbordou e ocasionou enchentes em bairros como Santa Amélia, Piam, Santa Maria, Xavantes e Recantus (Babi). A cidade está em Estágio 4 de alto risco, ou seja, é recomendável que as pessoas somente saiam de casa em casos de necessidade.



As chuvas castigaram o município. Em alguns lugares, ela invadiu casas e muitos moradores saíram de casa com a água na altura do joelho ou da cintura. Muitos tentaram salvar seus pertences às pressas. As equipes da Prefeitura estiveram nas ruas para ajudar a população.



Outro prejuízo das chuvas foi a interdição da Ponte que fica sobre o Rio Botas e que faz ligação entre os bairros Itaipu e Heliópolis. Essa ponte é uma importante via de acesso . O prefeito Waguinho esteve presente no local e assegurou que as obras dessa ponte começarão nos próximos dias.



Prefeito Waguinho recebeu ligação do presidente Lula garantindo recursos para o município Rafael Barreto / PMBR



Sete pontos de abrigo



A Prefeitura disponibilizou sete pontos de apoio para, em caso de necessidade, receber desabrigados e desalojados. São eles: Ciep Constantino Reis (Hinterlândia), Ciep Vinicius de Moraes (Vale do Ipê), Escola Santa Cruz (Nova Aurora), Escola Álvaro Lisboa Braga (Heliópolis), Escola Miguel Angelo Leone (Xavantes), Escola José Pinto Teixeira (Recantus) e Escola José Cesário Praça (Bom Pastor).



Também foram disponibilizadas quatro unidades de saúde para atendimento às vítimas das fortes chuvas na cidade. São elas: as Policlínicas de Santa Maria e de Heliópolis e as Unidades de Saúde da Família Recantus - Babi a Maria Augusta de Oliveira Brasil, no Parque Amorim.



