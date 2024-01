O prefeito Waguinho conversou com o diretor de Recuperação Ambiental do Inea, Sebastião Bruno (ao centro), sobre a Casa de Bombas do Lote XV - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 15/01/2024 18:53 | Atualizado 15/01/2024 18:54

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), continuou a percorrer nesta segunda-feira (15) mais locais atingidos por temporais, como, o bairro do Lote XV e Vale do Ipê. A comitiva liderada por Waguinho também visitou a Casa de Bombas do Lote XV com técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e o ponto de apoio no Ciep Municipalizado Vinicius de Moraes.



O prefeito Waguinho atendeu moradores nas ruas da região do Lote XV e esteve junto à equipe técnica do Inea no sistema da Casa de Bombas do bairro Lote XV. "Precisamos fazer com que as bombas voltem a funcionar e possam sugar essa água para minimizar os riscos e ajudar as famílias a voltarem à normalidade”, disse o prefeito. “Estamos agindo em diversas frentes com ações intersetoriais. Contem com a nossa gestão para assistir e acolher todos os moradores belforroxenses”, completou Waguinho.

O trabalho de limpeza no município foi intenso o dia todo, pois havia muita lama nas ruas Rafael Barreto/PMBR



O diretor de Recuperação Ambiental do Inea, Sebastião Bruno, explicou sobre a questão do sistema de bombas. "A situação de Belford Roxo foi preocupante, é sem dúvida a cidade que mais sofreu com as fortes chuvas. Foram cerca de 260 milímetros em 24 horas, ou seja, um volume imenso de chuvas”, relatou Sebastião. “A chuva forte com a maré alta na Baía de Guanabara não deixa a água escoar e a bomba não estava fazendo efeito. Nossas equipes estão esperando a maré baixar e iremos ajudar esse fluxo de água escoar efetivamente sem afetar nenhum dos municípios envolvidos”, finalizou Sebastião.



Pontos de apoio



Pontos de apoio

O prefeito Waguinho também visitou o ponto de apoio no Ciep Vinícius de Moraes no Vale do Ipê. Além deste local, a Prefeitura disponibilizou mais sete pontos de apoio para receber desabrigados e desalojados pelas chuvas. São eles: Ciep Constantino Reis (São Bernardo), Escola Municipal Santa Cruz (Nova Aurora), Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga (Heliópolis), Escola Municipal Miguel Ângelo Leone (Xavantes), escola Municipal Heliópolis, Escola Municipal, Escola Municipal José Cesário Praça (Bom Pastor) e Escola José Pinto Teixeira (Recantus). Os locais contam com serviços de preenchimento de ficha de informações das pessoas atingidas pelas chuvas, alimentação, vestuário e atendimentos à saúde.

Funcionários da Secretaria Municipal de Conservação se mobilizaram na arrumação das doações recebidas Rafael Barreto/PMBR



Também foram disponibilizadas quatro unidades de saúde com atendimento às vítimas das fortes chuvas na cidade, são elas: as Policlínica de Santa Maria e de Heliópolis e as Unidades de Saúde da Família de Recantus/Babi e Maria Augusta de Oliveira Brasil no Parque Amorim. Os locais contam com diversas especialidades, procedimentos e vacinação, que é o atendimento primordial.

Durante todo o dia, funcionários da Prefeitura recolheram móveis que as pessoas perderam na chuva, além de outros objetos Rafael Barreto/PMBR



A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) estará aberta durante toda a semana para receber doações para ajudar as famílias. Podem ser doados alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal, roupas de cama, colchões e colchonetes, produtos de limpeza, entre outros. A Funbel fica na rua Adélia Sarruf, 39, Areia Branca.

