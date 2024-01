Quentinhas sendo entregues às famílias por componentes da Inocentes - Divulgação

Publicado 16/01/2024 23:08

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo após as fortes chuvas do último final de semana, distribuiu nesta segunda-feira (15), milhares de quentinhas para as famílias afetadas pelas enchentes. As quentinhas foram preparadas por componentes e voluntários em um espaço particular.

Os alimentos para preparar as refeições foram doados por empresários locais e amigos, que abraçaram a campanha da Caçulinha da Baixada e espontaneamente engrossaram a causa. Componentes da escola e voluntários ajudaram na distribuição nos diversos bairros porta a porta.



“A situação está muito triste em Belford Roxo, muitas famílias perderam móveis, eletrodomésticos e utensílios. O que estamos fazendo é o mínimo diante de toda situação, mas o importante é integrar a escola a comunidade em todos os momentos”, falou o vice-presidente da escola de samba, Tiago Gomes.

Durante a pandemia da Covid-19, em 2020, a escola de Baixada Fluminense distribuiu gratuitamente cestas básicas de alimentos e confeccionou máscaras protetoras de TNT e tecidos de algodão para os integrantes da escola, instituições sociais e famílias cujo rendimento foi afetado pela pandemia.