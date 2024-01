Os profissionais da Águas do Rio utilizam colete e crachá para facilitar a identificação e garantir a segurança do consumidor - Divulgação

Belford Roxo - Até o próximo sábado (20), a ação “Águas do Rio com Você” passará por três bairros de Belford Roxo (Barro Vermelho, São Vicente e Pauline), e de outros 50, de mais dez cidades que integram a área de atuação da concessionária. O objetivo é facilitar a renegociação de dívidas dos clientes, com condições especiais de parcelamento, e atualizar dados cadastrais. Dessa vez, mais de 500 funcionários da empresa percorrerão os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, São João de Meriti, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Saquarema para visitas presenciais.

Os profissionais utilizam colete e crachá para facilitar a identificação e garantir a segurança do consumidor. Além disso, eles carregam uma maquininha de débito e crédito personalizada com a logo da empresa. No ato da visita, serão solicitadas informações como carteira de identidade, CPF, telefone e e-mail. Vale destacar que todas as informações são resguardadas seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Caso o cliente tenha demandas que não possam ser resolvidas no ato da visita, as informações serão redirecionadas para resolução das equipes operacionais da concessionária.

Locais da ação (16 a 20 de janeiro):

Belford Roxo: Barro Vermelho, São Vicente e Pauline;

Duque de Caxias: Chácaras Arcampo, Jardim 25 de Agosto, Barro Branco, Vila São Luiz e Xerém;

São João de Meriti: São Matheus, Vilar dos Teles, Venda Velha, Vila Tiradentes, Vilar dos Teles, Jardim Sumaré e Parque Araruama;

Japeri: Nova Belém;

Mesquita: Jacutinga, Vila Emil e Santo Elias;

Nova Iguaçu: Carmari, Jardim Pernambuco, Viga, Jardim Alvorada e Jardim Tropical;

Queimados: Ponte Preta, Carmo, Vila São João, São Roque e Fanchem;

São Gonçalo: Jardim Catarina, Palmeiras, Almerinda, Mutuaguaçu, Vista Alegre, Pacheco, Porto Novo, Parada 40, Porto Velho, Anaia Pequeno, Guaxindiba, Vila Candosa, Novo México, Várzea das Moças e Largo da Ideia;

Itaboraí: Novo Horizonte e Vila Gabriela;

Maricá: Chácaras de Inoã, Recanto de Itaipuaçu, Marquês de Maricá, Caxito, Parque Nanci e Bananal;

Saquarema: Jaconé.