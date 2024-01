O destacamento ambiental da Guarda Municipal também está na campanha de ação de conscientização - Divulgação/PMBR

Publicado 17/01/2024 17:33

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), fez uma ação de conscientização ambiental, nesta quarta-feira (17), no Centro, de Belford Roxo. A equipe visitou vários estabelecimentos da região para esclarecer as pessoas sobre a importância do cuidado ao meio ambiente.



A ação de conscientização ambiental promovida pela SEMA, no âmbito da operação cidade limpa, tem o apoio do destacamento ambiental e da guarda municipal. O objetivo é conscientizar a população sobre a problemática dos resíduos sólidos, envolvendo a sociedade civil organizada, a prefeitura, setor privado e a população em geral. A ação ainda realizou o mapeamento dos pontos viciados de lixo e diagnóstico da coleta de lixos nos bairros.

A ação tem o objetivo conscientizar a população sobre a problemática dos resíduos sólidos Divulgação / PMBR



O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Igo Menezes, destacou a importância dessa ação. "Esse nosso trabalho é imprescindível para a população, pois se cada pessoa puder fazer a sua parte, certamente estaremos visando um caminho muito melhor e mais sustentável para a nosso município", ressaltou Igo.