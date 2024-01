Engenheiro Ricardo Ferreira, secretário de Conservação Paulo Sérgio Luna e o subsecretário Adriano Carmo visitaram o Rio Botas - Kristian Amarante/PMBR

Publicado 17/01/2024 17:21

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Conservação, e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), vistoriaram nesta quarta-feira (17), os trechos mais críticos do Rio Botas, nos bairros de Santa Maria, Xavantes, Itaipu e Cantão de Heliópolis.



De acordo com o engenheiro do Inea, Ricardo Ferreira, a missão principal foi identificar os pontos que precisam do trabalho das máquinas e mitigar os impactos causados pelas chuvas. O secretário municipal de Conservação, Paulo Sérgio Luna, acompanhou a vistoria com a equipe técnica. “É importante criar estratégias, assim como planos de ação para reduzir os riscos e diminuir a pressão no leito dos rios”, completou Paulo Sérgio.

O engenheiro do Inea, Ricardo Ferreira, apontou alguns problemas no Rio Botas e propõe plano de redução de riscos Kristian Amarante/PMBR



A equipe também visitou a empresa Bayer para analisar se o canal do rio Sarapuí, que passa por lá, pois o local pode precisar de um desassoreamento. Ou seja, da remoção de areia, lodo e outros resíduos do fundo do rio.

Paulo Sérgio Luna e Adriano Carmo relatam os problemas do Rio Botas ao engenheiro do Inea Kristian Amarante/PMBR