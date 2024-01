O morto estava próximo aos fundos do supermercado e só era possível ver a mão dentro da lama - Reprodução

Publicado 18/01/2024 00:28 | Atualizado 18/01/2024 00:34

Belford Roxo - Um corpo, não identificado, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (17), dentro de um canal próximo ao Shopping Carrefour e a Rodovia Presidente Dutra, na entrada no município, em Belford Roxo.

De acordo com as informações, o morto estava próximo aos fundos do supermercado e só era possível ver a mão dentro da lama.

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local e o Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada da vítima.