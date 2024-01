Prefeito Waguinho liderou a comitiva que percorreu diversas ruas e locais do bairro Vila São Luiz - Rafael Barreto/PMBR

Prefeito Waguinho liderou a comitiva que percorreu diversas ruas e locais do bairro Vila São LuizRafael Barreto/PMBR

Publicado 18/01/2024 18:48

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), reuniu nesta quinta-feira (18), uma comitiva de secretários municipais para percorrer o bairro Vila São Luiz e atender moradores que foram vítimas das fortes chuvas do último final de semana. Waguinho visitou ainda a Unidade de Saúde da Família do bairro e a ponte de Itaipu.



O temporal do último fim de semana registrou inundações que invadiram casas e estabelecimentos nos quatros cantos da cidade. O nível da água nas ruas do bairro Vila São Luiz chegou a 1,70 metro. O prefeito Waguinho visitou residências e tranquilizou os moradores. “Vamos recomeçar e recuperar tudo que as famílias perderam com as enchentes. Temos diversas frentes de assistência e acolhimento que vão garantir benefícios sociais nessa fase de reconstrução”, resumiu o prefeito, que citou o início da distribuição de cesta básica, colchão, cama, fogão, geladeira, dentre outros itens.

Na Vila São Luiz, o prefeito visitou casas para verificar em que situação os imóveis ficaram Rafael Barreto/PMBR



Chuva assustadora



O casal de moradores da Vila São Luiz, Marisa Pereira (53) e Mauro Pereira (50), receberam a visita da comitiva na residência que sofreu com o temporal. “Foi uma chuva assustadora, com muita força e volume. Só queremos reconquistar os móveis e tudo que foi perdido. Também já realizamos o cadastro nos benefícios sociais para receber os auxílios”, contou Marisa.

Depois de percorrer ruas, o prefeito Waguinho visitou ainda a Unidade de Saúde da Família da Vila São Luiz Rafael Barreto/PMBR



Estiveram presentes os secretários municipais Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Tati Ervite (Assistência Social, da Cidadania e Combate à Fome), Luciano Arigone (Segurança Pública), Igo Menezes (Meio Ambiente e Sustentabilidade) e Marcelo Machado (Transporte). Estiveram presentes os secretários municipais Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Tati Ervite (Assistência Social, da Cidadania e Combate à Fome), Luciano Arigone (Segurança Pública), Igo Menezes (Meio Ambiente e Sustentabilidade) e Marcelo Machado (Transporte).

Durante a visita, em uma das casas o prefeito constatou o nível em que a água da chuva subiu e deixou um rastro de destruição Rafael Barreto/PMBR