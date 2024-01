A ocorrência policial com as armas apreendidas e os criminosos presos foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 19/01/2024 11:48 | Atualizado 19/01/2024 11:50

Belford Roxo - Uma família mantida em cárcere privado por dois criminosos, foi resgatada na manhã desta sexta-feira (19), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no bairro Heliópolis. Os criminosos, que agiam de forma violenta contra as vítimas, foram presos em flagrante. Com eles, foram apreendidos dois revólveres e munições.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).