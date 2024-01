O Detran-RJ emitiu gratuitamente a carteira de identidade de moradores que perderam seus documentos durante as enchentes no último fim de semana - Alexandre Simonini / Detran-RJ

Publicado 19/01/2024 16:23

Belford Roxo - Dentro do programa "RJ Para Todos”, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Detran-RJ realizou uma ação especial, nesta quinta-feira (18), no Ciep 316 General Ladario Pereira Telles, no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, para emitir gratuitamente a carteira de identidade de moradores que perderam seus documentos durante as enchentes no último fim de semana. Também participam da ação social as secretarias estaduais de Saúde e de Trabalho e Renda, o Procon, a Fundação Leão Xlll e a Defensoria Pública.

Para atender àqueles que perderam o documento, equipes da Diretoria de Identificação Civil do departamento estão emitindo, desde a última terça-feira (16), segundas vias das carteiras em localidades castigadas pelas recentes chuvas. Os municípios de Nova Iguaçu e São João de Meriti também já receberam as ações do programa estadual "RJ Para Todos”. Além disso, em parceria com a Prefeitura do Rio, o Detran-RJ também emitiu documentos de identidade a moradores da Pavuna, no Rio de Janeiro. Até o fim desta quinta-feira, já tinham sido emitidos documentos para 287 moradores desses municípios.



O vice-presidente do Detran-RJ, André Mônica, acompanhou o atendimento à população de Belford Roxo. Desde o início da semana, ele está coordenando os trabalhos em todos os postos montados para atender as vítimas dos temporais.

“É nosso dever criar alternativas para facilitar a emissão da carteira de identidade às pessoas que perderam quase tudo e precisam recomeçar a vida. Sem o documento de identificação, não é possível requerer benefícios sociais, por exemplo. Por isso, a necessidade de atender às vítimas das chuvas com celeridade”, disse André Mônica.

A dona de casa Maria Soares, de 68 anos, moradora do bairro Xavantes, elogiou o atendimento do programa" RJ Para Todos". "Minha casa alagou até a altura da cintura. Na pressa de salvar os móveis, deixei a carteira de identidade cair na água. Estou sendo muito bem atendida e com rapidez. Muito organizada a ação!", disse ela.

A universitária Shayane Conceição, de 19 anos, também moradora do bairro Xavantes, disse que o documento de identidade é fundamental para sua vida profissional. "Fico com medo de perder uma vaga de estágio por estar sem documento. Agora estou mais tranquila, graças ao mutirão do Governo do Estado", afirmou a estudante de Biologia.

Nesta sexta-feira (19), o programa “RJ Para Todos” esteve em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. O atendimento aconteceu no Ciep Cora Coralina, na Cidade dos Meninos.