O apresentador Silvio Santos será homenageado dentro do enredo da Inocentes de Belford Roxo representado a trajetória dos camelôs - Reprodução

Publicado 20/01/2024 17:08

Belford Roxo - O apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, estará presente no desfile da Inocentes de Belford Roxo, na sexta-feira (09/02) de Carnaval, na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro, dentro do enredo: Debret pintou, camelô gritou: “Compre 2, leve 3!” Tudo para agradar o freguês”, dos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Falleiros. Uma escultura de quase cinco metros do apresentador está sendo esculpida no barracão da agremiação, pela equipe de Parintins (PA), para ser colocada em uma das alegorias que promete encantar o público.

O enredo é uma homenagem a todos os camelôs brasileiros, mostrando a trajetória do trabalho informal desde a vinda da família real portuguesa para o Brasil, com a Missão Artística Francesa até os dias atuais.

Também, um trecho do samba homenageia o apresentador: “Eu fui pro informal, por falta de oportunidade à margem da sociedade, mas se deixar eu me vender (vender). Na luta desigual mostro minha qualidade, palestro na universidade, viro dono de TV...”.



O carioca Senor Abravanel, conhecido pelo nome artístico de Silvio Santos, é um empresário e apresentador de televisão que foi camelô e expandiu seus negócios construindo um grupo empresarial que leva o seu nome, entre as empresas está o Sistema Brasileiro de Televisão, uma das grandes redes de TV do Brasil.