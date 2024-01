Observado pela primeira-dama e deputada federal Daniela carneiro, o prefeito Waguinho fez um balanço das chuvas em Belford Roxo - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 22/01/2024 18:27

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), se reuniu com secretários municipais em seu gabinete, nesta segunda–feira (22). Durante o encontro, que contou com a participação da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, foi debatida a estratégia para atender às vítimas atingidas pelas chuvas. No total, Belford Roxo teve 27 pontos de alagamentos, sendo que os bairros mais afetados são: Parque Amorim, Nova Aurora, Parque Fluminense e Santa Amélia. De acordo com o relatório da Defesa Civil Municipal enviado ao Governo Federal, Belford Roxo conta com 123 desabrigados e 7.767 desalojados.



Waguinho destacou que está recebendo todo apoio do Governo Federal e pediu celeridade para poder conseguir atender às pessoas que perderam tudo - ou quase tudo - no temporal. “As pessoas precisam retomar as rotinas para que possam retornar às suas residências e ao convívio familiar normal “, destacou Waguinho, acentuando que em apenas quatro dias choveu mais do que o total normal para o mês de janeiro. “Estou em Brasília tentando agilizar os trâmites porque precisamos agilizar para tirarmos as pessoas desta situação. O Governo Federal é um grande parceiro e o presidente Lula se sensibilizou com a situação do município”, completou Daniela do Waguinho.

A reunião serviu para debater a estratégia de atendimento às pessoas que foram afetadas pelas chuvas Rafael Barreto/PMBR



Escolas destruídas



Foram montados oito pontos de apoio (abrigos) para dar assistência às vítimas. Nestes locais também são fornecidas informações sobre o benefício do cartão Recomeçar. São eles: Ciep Constantino Reis (São Bernardo), Ciep Vinicius de Moraes (Vale do Ipê), Escola Santa Cruz (Nova Aurora), Escola Álvaro Lisboa Braga (Heliópolis), Escola Miguel Ângelo Leone (Xavantes), Escola Municipal Heliópolis (bairro Heliópolis), Escola Municipal José Cesário Praça (Bom Pastor) e Escola José Pinto Teixeira (Recantus). Os pontos de apoio já atenderam cerca de sete mil pessoas.

Durante a reunião, Waguinho destacou que está recebendo apoio do Governo Federal para reconstruir Belford Roxo Rafael Barreto/PMBR



No relatório enviado ao Ministério de Desenvolvimento Regional, a Defesa Civil do município aponta que 13 unidades escolares foram atingidas, sendo quatro creches, oito escolas e um Ciep. A sede da Secretaria de Educação teve o térreo alagado. Na Saúde, o Hospital Municipal está com infiltrações no teto e 20 unidades foram atingidas pelas fortes chuvas.